Новую схему работы общественного транспорта в Барнауле обсудят с экспертами и жителями

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание по вопросу новой схемы движения общественного транспорта в краевой столице на ближайшие годы. Как сообщает пресс-служба мэрии, в совещании приняли участие заместители главы администрации, руководители профильных комитетов, депутаты Барнаульской гордумы, представители ООО «Центр экономики инфраструктуры».

В июле 2021 года Центр экономики инфраструктуры по заказу мэрии краевой столицы провела научно-исследовательскую работу по созданию комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортом. Компания изучила пассажиропоток и интенсивность движения автомобилей в летние и осенние месяцы. Для этого были проанализированы данные операторов сотовой связи, проведено несколько социологических опросов среди населения, также устанавливалось специальное видеооборудование в общественном транспорте. В итоге компания выявила самые популярные маршруты движения автомобилей и транспорта, а также дублирующие маршруты.

В итоге в феврале 2022 года был представлен предварительный вариант комплексной схемы транспортного обслуживания населения общественным транспортом, который подрядчики доработали с учётом предложений профильных комитетов. Директор подрядной организации Евгений Алексеев рассказал об основных подходах к формированию новой маршрутной сети.

«Акцент был сделан на формировании каркаса сети магистральных маршрутов, увеличение роли электротранспорта и доли транспорта большой вместимости, сокращение взаимного дублирования маршрутов. Также мы максимально старались использовать существующую инфраструктуру и учитывать обеспечение пространственной доступности: не более 400 метров от остановки до многоквартирных домов, 500 метров до индивидуальных жилых домов», — приводит пресс-служба мэрии слова Евгения Алексеева.

Подрядчик предлагает организовать 91 новый остановочный пункт и обустроить 75 существующих. В работе были учтены сильные стороны действующей системы. По мнению разработчика, это высокая доля маршрутов по регулируемым тарифам, большой охват территории маршрутами электротранспорта, высокая доля трамвайных путей на обособленном полотне. Также отмечено, что представленная схема позволяет прогнозировать потоки жителей на личном и общественном транспорте по улицам города на ближайшее время.

Помимо объективных данных, были изучены ответы жителей Барнаула на вопросы анкеты об использовании транспорта, оценка жителями сильных и слабых сторон работы транспортной системы. В опросе приняли участие 3595 человек. Они оценили работу по различным параметрам по пятибалльной шкале. Наивысшую оценку получили: удобство расположения остановок, удобство оплаты проезда, безопасность, работа водителей и кондукторов. Также жители активно предлагали изменения в работе общественного транспорта.

Глава города Вячеслав Франк подчеркнул, что Барнаулу необходима современная маршрутная сеть общественного транспорта.

«Для этого нужно проанализировать наши возможности, обсудить проект схемы с перевозчиками и жителями города. Учесть мнения экспертного сообщества. Работу общественного транспорта необходимо выстраивать таким образом, чтобы людям было комфортно им пользоваться, чтобы соблюдался график движения», — отметил Вячеслав Франк.

Окончательный вариант схемы маршрутной сети транспорта в ближайшее время обсудят с общественностью и профессиональным сообществом.