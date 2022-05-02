Облачно и уже не так жарко. Какая погода будет в Барнауле на этой неделе

Неделя с 2 по 8 мая в Барнауле выдастся не такой жаркой, как предыдущая, свидетельствуют данные «Яндекс.Погоды».

И хоть сегодня, 2 мая, термометры с учётом дождя будут показывать до +24 градусов, с 3 по 7 мая осадков в краевой столице не ожидается.

Так, 3 и 4 мая дни в городе будут солнечными, а температура в светлое время суток будет достигать +14...+15 градусов.

5 мая ожидается облачность с прояснениями и до 17 градусов тепла. 6 мая также будет облачно, зато потеплеет до +23 градусов.

7 мая синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь и +15 градусов. Последний день текущей недели, 8 мая, будет ещё более прохладным: +9 градусов.

Ночи почти всю неделю будут холодными: +1...+5 градусов за исключением 6 мая, в ночь на которое потеплеет до +11 градусов. Ветер во все дни будет слабым.