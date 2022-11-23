Обновлённый трамвай скоро выпустят на маршрут в Барнауле

Сотрудники МУП «Горэлектротранс» завершили ремонт и обновление одного из трамвайных вагонов в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Рабочие отремонтировали кузов трамвая, обновили салон и устранили неполадки в ходовой части.

В обновлённый вагон установлена транзисторная система управления тяговым двигателем, которая позволяет экономить до 40% электроэнергии.

Также в трамвае обновили систему управления, заменив педали ручным управлением.

Отмечается, что обновлённый трамвай выйдет на линию уже в ноябре.

До конца года в Барнауле планируют обновить ещё два трамвайных вагона.