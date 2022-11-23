Обновлённый трамвай скоро выпустят на маршрут в Барнауле
До конца года в городе планируют отремонтировать ещё два вагона
23 ноября 2022, 11:19, Илья Звягинцев
Сотрудники МУП «Горэлектротранс» завершили ремонт и обновление одного из трамвайных вагонов в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Рабочие отремонтировали кузов трамвая, обновили салон и устранили неполадки в ходовой части.
В обновлённый вагон установлена транзисторная система управления тяговым двигателем, которая позволяет экономить до 40% электроэнергии.
Также в трамвае обновили систему управления, заменив педали ручным управлением.
Отмечается, что обновлённый трамвай выйдет на линию уже в ноябре.
До конца года в Барнауле планируют обновить ещё два трамвайных вагона.
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