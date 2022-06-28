Пенсии военным в России проиндексируют на 10%
Перерасчет выплат, согласно документу, произойдет 1 июля
28 июня 2022, 21:05, Илья Звягинцев
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях приняли поправки, которые касаются поддержки военнослужащих и военных пенсионеров.
«В соответствии с документом, военные пенсионеры получат перерасчёт пенсии с 1 июня, так же как и неработающие пенсионеры, которые уже получили это право. Пенсии будут проиндексированы на 10%», — сказано в сообщении на сайте Госдумы.
Ранее сообщалось, что Росгвардия учредила памятную медаль «Участнику специальной военной операции».
На лицевой стороне медали изображён военнослужащий с автоматом на фоне ленты в форме буквы Z, а на оборотной — эмблема Росгвардии в виде двуглавого орла.
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