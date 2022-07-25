Почему «Пионер» решил нелегально показывать голливудские фильмы и что ему за это грозит

Барнаульский кинотеатр «Пионер» первым в городе решил показывать голливудские новинки, не имея прокатного удостоверения и лицензии. Рассказываем, что происходит и что можно посмотреть.

Какие фильмы показывают в «Пионере»?

«Бэтмен» стал первым голливудским блокбастером, который запустили в «Пионере» после того, как 1 марта 2022 года голливудские студии покинули Россию. Фильм начали демонстрировать несколько недель назад, и сейчас он всё ещё есть в расписании кинотеатров. Многие российские кинотеатры ранее уверяли, что на «Бэтмена» имеется прокатное удостоверение и лицензия на его показ. А ещё — что они отчисляют деньги правообладателю.

Однако на фильмы «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия» и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» никаких официальных разрешений не было. Но тем не менее эти ленты начали показывать в «Пионере» с 22 июля. Новости о сеансах появились только в группе кинотеатра во «ВКонтакте» и на сайте. При этом в официальном расписании на интернет-портале оба фильма не стоят. Приобрести билеты на эти картины можно только в кассах «Пионера».

В комментариях к посту во «ВКонтакте» один из успевших сходить на фильм рассказал, что озвучка в новой картине о докторе Стрэндже неофициальная, и актёров озвучивают не те голоса, к которым привыкли зрители. «Но в целом смотрибельно», отметил горожанин.

Почему «Пионер» нелегально показывает кино?

В «Пионере» о причинах показа оперативно не рассказали и согласились предоставить информацию только на запрос по электронной почте. Предположительно, фильмы запустили в прокат из-за финансовых проблем кинотеатров, которые начались сразу после ухода голливудских студий из России.

Уже в марте падение сборов составило 44%, а в апреле — 54%. Как пишут СМИ, если ничего не изменится, совокупный убыток российских кинотеатров к концу 2022 года будет не менее 11,1 млрд рублей.

В Ассоциации владельцев кинотеатров России отмечали, что такие случаи вызваны паническими настроениями в отрасли и неспособностью отечественного кинопрома в краткосрочной перспективе дать кинозалам зрелищные фильмы.

ТЦ «Пионер» / Фото: amic.ru

А что конкуренты?

Они нелегально не показывают голливудские фильмы. В «Киномире» amic.ru сообщили, что пока не собираются этого делать и в их политике ничего не изменилось. «Дальше видно будет, пока не знаем», — сообщили в администрации сети.

Кроме того, отметили, что, несмотря на все сложности, закрывать свои кинозалы они не планируют.

В кинотеатре «Формула» также голливудские фильмы не показывают, ограничиваются лишь российскими и некоторыми малобюджетными зарубежными картинами.

Что грозит за нелегальный показ фильмов?

В Ассоциации киновладельцев России отмечают, что в условиях, когда нет никаких законов, регулирующих взаимодействие с ушедшими из страны кинокомпаниями, нелегальный кинопоказ попадает под ст. 146 УК РФ как умышленное использование объектов авторских и смежных прав.

Кроме того, такая практика попадает под статьи административного и гражданского кодексов России, а именно под статьи 7.12 и 14.58 КоАП РФ и статьи 1252, 1301, 1311 ГК РФ.

Российский юрист Андрей Лопухин рассказывал изданию «360», что за показами стоят три вида ответственности. Первый — это гражданская ответственность за убытки, которые могут возникнуть за нарушение авторских прав, когда произведение используется без разрешения правообладателя. Если организация несёт убытки, то она может взыскать их.

Второй — это административная ответственность за незаконное использование охраняемых произведений, в том числе фильмов. Третий — это возможная уголовная ответственность за нарушение авторских прав.

Однако, по словам юриста, сейчас, видимо, дано негласное разрешение на нарушение авторских прав из-за ухода компаний из России, так что правоохранители просто не обращают внимания на нелегальные показы.

Кинотеатр / Фото: amic.ru

Пиратство — это плохо?

В Ассоциации владельцев кинотеатров о незаконном показе фильмов в кинотеатрах высказались ещё в апреле. Там такую практику осудили и отметили, что «с озабоченностью относятся к фактам незаконного публичного показа фильмов, на которые отсутствуют права на демонстрацию в кинотеатрах».

«Незаконная публичная демонстрация пиратских, а точнее и правильнее — ворованных копий фильмов в кинотеатрах выводит российский бизнес кинотеатров из правового поля и возвращает нас в тёмные времена нелегального бизнеса 90-х годов прошлого столетия», — сообщили в Ассоциации.

Барнаульцы же на сообщение о показе в «Пионере» голливудских фильмов отреагировали положительно: «Это очень хорошие новости».

А заместитель генпродюсера Okko Светлана Сонина считает, что нелегальными показами россияне выражают протест против ухода голливудских студий из страны:

«Таким определённым образом поколение выражает протест: вы не хотите нам показать? Вы хотите нас отсюда выключить? Хорошо, мы возьмём это сами. Может, не каким-то глобальным пиратством, но мы сделаем из этого акцию и крупный протест», — сказала Светлана Сонина.

Напомним, что 1 марта от показа своих фильмов в России отказались крупнейшие голливудские студии Walt Disney Company (к нему относятся и студии Marvel, Pixar, Lucasfilm, Maker Studios и т. д.), Sony Pictures, Warner Bros., Paramount, Universal и другие. С ними ушли все прибыльные франшизы и блокбастеры. Осталось только российское и зарубежное авторское или малобюджетное кино.

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