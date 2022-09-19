Почему в Барнауле временно изменили маршруты трамваев и когда устранят последствия аварии?

Движение трамваев № 5, 7, 9 и 10 временно изменили в Барнауле из-за повреждения силового кабеля. Сейчас специалисты пытаются восстановить электричество на участке улиц Антона Петрова и Малахова. До этого времени трамваи будут ходить по новой схеме. Рассказываем, почему произошла авария и когда устранят её последствия.

Почему силовой кабель вышел из строя?

Как пояснили в МУП «Горэлектротранс», авария случилась днём в субботу, 17 сентября. Одна из организаций производила земельные работы на участке на улице Малахова и случайно порвала силовой кабель. Из-за резкого скачка напряжения из строя вышли кабели и на других участках: в том числе на улице Антона Петрова.

Когда устранят последствия аварии?

Сейчас специалисты МУП «Горэлектротранс» проверяют линии на всех участках движения маршрутов трамваев. В результате было обнаружено ещё несколько повреждений. Когда полностью устранят последствия аварии — неизвестно. В «Горэлектротрансе» пообещали сделать это как можно быстрее. Также «Горэлектротранс» планирует обратиться в суд к организации, допустившей аварию, с просьбой возместить убытки, вызвавшие изменения маршрутов трамваев.

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И как сейчас ходят трамваи?

Любопытно, что информация об аварии появилась на сайте администрации города спустя сутки: только днём 18 сентября. Многие жители города возмущались в социальных сетях, что не могут воспользоваться электротранспортом. В итоге на сайте мэрии опубликовали временную схему:

• Маршрут № 5: пл. Свободы — пр. Красноармейский — ул. Анатолия — ст. Депо 1 — ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Советской Армии — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ст. Мясокомбинат;

• Маршрут № 7: ст. Депо 3 — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Советской Армии — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — ст. Кордон;

• Маршрут № 9: ст. Докучаево — ул. Попова — пр. Космонавтов — пр. Калинина — ул. Северо-Западная — ул. Антона Петрова — разворот на кольце ул. Малахова / ул. Антона Петрова;

• Маршрут № 10: ст. Докучаево — ул. Попова — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. Антона Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ст. Поток.