Абоненты БГЭС могут выиграть 1000 рублей за подписку на электронные квитанции

2190 абонентов БГЭС отказались от бумажных «платёжек» и перешли на электронные квитанции. Такие данные с 14 мая по 22 июня предоставили amic.ru в компании, отметив, что клиенты БГЭС, выполнившие условия акции (100 призов по 1000 рублей за подписку на электронные квитанции), были автоматически зарегистрированы как её участники.

В компании напоминают, что в июле методом случайного отбора цифр выберут 100 победителей. Им компания зачислит на лицевые счета бонусы в размере 1000 рублей.

На сегодняшний день шансы победить составляют «1 к 22». Однако впереди ещё неделя, акция продлится до 30 июня включительно. Подписаться на электронные квитанции нужно через Личный кабинет БГЭС или в мобильном приложении. На главной странице во вкладке «Мои лицевые счета» необходимо поставить галочку напротив графы «Даю согласие на условия получения квитанции на e-mail». Итоги акции компания огласит не позднее 1 августа 2022 года.

Преимущества электронных квитанций:

Оперативность. Квитанции по e-mail приходят гораздо быстрее бумажных аналогов и не зависят от работы почтовых служб. Конфиденциальность. Никто не сможет заглянуть и узнать состояние платежей у абонента, в том числе о наличии задолженности. Доступность. Электронные квитанции невозможно потерять, они доступны с любого устройства с выходом в интернет.

Информация об организаторе, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться сайте БГЭС в сети Интернет.