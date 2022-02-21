«Процесс идёт»: в Минтрансе рассказали о судьбе «подаренных» районам Алтая автобусов

Районы Алтайского края в конце 2021 года получили 193 новеньких «Газели» и ПАЗика, которые были куплены по инициативе правительства Алтайского края за 500 миллионов рублей. Новая техника должна работать на 500 маршрутах внутри районов края и между населёнными пунктами — там, где годами отсутствовало транспортное сообщение. Однако в некоторых муниципалитетах до сих пор «подаренная» техника простаивает: местная администрация пока не нашла перевозчиков, которые будут обслуживать автопарк. Впрочем, региональные власти уверены, что это временно и готовы включиться в процесс поиска перевозчиков для этих нескольких районов. Об этом amic.ru рассказал начальник отдела автотранспорта министерства транспорта Алтайского края Антон Блинов.

Не нашли перевозчиков

Новую технику, 130 автобусов марки ГАЗ и 63 автобуса марки ПАЗ, получили 55 муниципалитетов края. Каждому району региона выделили минимум по одному или два новых транспортных средства. Однако приоритет отдали девяти районам Алтайского края, где сохранились местные муниципальные автопредприятия: Ребрихинский, Угловский, Каменский и другие. Как отметил Антон Блинов, не во всех районах до сих пор нашли перевозчиков. Где-то это не удалось сделать из-за того, что местные власти до сих пор не поставили технику на учёт в ГИБДД, а где-то просто нет желающих работать на маршрутах.

«Например, представители города Ярового забрали автобусы только в конце января. Они элементарно ещё не успели поставить технику на учёт. Для этого необходимо около месяца. Лучше обстоят дела в девяти районах, где есть местные автономные учреждения», — пояснил представитель Минтранса края.

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В некоторых районах региона, чтобы запустить рейсы, создали новые муниципальные предприятия. Например, в Локтевском районе для этих целей выделили около трёх миллионов рублей. Деньги пошли на зарплаты водителям, обслуживание техники. В итоге в Локтевском районе местные жители уже активно ездят на новых автобусах. В Змеиногорском районе также создали с нуля предприятие для работы общественного транспорта и уже связали 80% населённых пунктов маршрутной сетью.

Автобус не по назначению

В некоторых районах Алтайского края, утверждает Антон Блинов, проблемы всё же есть, как муниципалитеты распоряжаются дорогостоящими машинами. Но эти проблемы носят локальный характер. Так, в нескольких районах власти нашли перевозчиков, но, проработав несколько недель, бизнесмены отказались, сославшись на убыточность. Руководство же других районов вовсе использовало автобусы не по назначению. В Романовском районе, например, «Газель» отдали для нужд местного Дома культуры. После вмешательства Министерства транспорта автобус решили использовать, как предполагалось изначально. Однако здесь до сих пор не нашли перевозчика, который захотел бы возить жителей из одного села в другое.

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«Процесс идёт. Есть локальные проблемы. Например, где-то в районе нашли перевозчика, он вышел на линию, попробовал, поработал и не потянул. Сейчас местные власти уже нашли нового перевозчика. Мы делаем всё, чтобы автобусы не простаивали. Ко многим главам районов приходят с просьбой дать автобус свозить детей на соревнования или творческий коллектив на концерт. Мы такие попытки сразу отсекаем. Ладно на выходных это можно сделать, но в будний день невозможно: автобус должен работать на маршруте. Это возможность дополнительного дохода для перевозчика, но мы автобусы покупали районам не для этого», — рассказал Антон Блинов.

В ближайшее время представители Минтранса посетят несколько десятков районов, где существуют проблемы с перевозками. Для их решения планируется привлечь транспортные компании из соседних районов.

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Автобусы забиты до отказа

Несмотря на локальные случаи с простаиванием в гаражах новых автобусов, которые муниципалитеты годами выбивали для решения своих транспортных проблем, в большинстве же сёл края уже успешно используют технику. Например, в Рубцовске ПАЗики пустили на рейс до Барнаула. В Тальменском районе за первый месяц работы автобусы были заполнены примерно на 80%. По словам Блинова, уже в ближайшее время перевозчик в Тальменке выйдет на самоокупаемость. Также отлично себя чувствуют транспортники Ребрихи, где водители стоят в очереди на право работать на новеньких автобусах. В целом же, признаёт Блинов, в большинстве муниципалитетов пассажиропоток невысокий. Причина — в конкуренции с рынком нелегальных такси и приложениями по поиску попутчиков. Жители деревень по привычке ездят в райцентр в поликлинику или магазин, нанимая машину. Впрочем, представитель Минтранса края уверен, что в ближайшие месяцы люди неизбежно пересядут на общественный транспорт.

«Должно пройти время, чтобы система перевозок в районах была налажена до идеала. Сейчас местные власти над этим работают. А мы им помогаем. Здесь должна быть пропаганда внутри районов, чтобы люди узнали о том, что у них появились новые автобусы. Для этого необходимо информировать население через местные СМИ. Тогда для жителей станет привычкой пользоваться общественным транспортом», — заключил Антон Блинов.

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Напомним, в 2021 году по инициативе губернатора Алтайского края Виктора Томенко из бюджета выделили 500 миллионов на покупку автобусов для муниципалитетов. Автопарк районов края не обновляли десятилетиями. За это время автобусные маршруты внутри районов и между населёнными пунктами сократились до минимума. Некоторые сёла совершенно лишились автобусного сообщения. Причиной закрытия большинства маршрутов стала массовая автомобилизация и невозможность конкурировать с нелегальными такси. За 10 лет (с 2010 по 2020) количество автомобилей в регионе, согласно статистике Минтранса, выросло с 400 тысяч до 750 тысяч. До этого перевозчики жили «в шоколаде»: альтернативы автобусам не было и люди регулярно ездили на них в райцентр за продуктами, в поликлинику и по другим личным делам.