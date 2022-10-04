Профсоюзы Алтайского края отмечают автопробегом Всемирный день действий «За достойный труд!». Как сообщает пресс-центр ФНПР, акция проходит под девизами «Zа достойный труд!», «Zа Конституцию!», «Zа уважение к закону о профсоюзах!», «Zа Президента!» — их разместят на автомобилях участников пробега.

Автопробег стартовал ранним утром 3 октября в Барнауле и пройдёт через ряд муниципальных образований и городских округов, в том числе через Тюменцево, Камень-на-Оби, Яровое, Кулунду, Благовещенку, Новичиху, Поспелиху, Новоегорьевское, Рубцовск, где состоятся митинги и собрания профсоюзов, а также трудовых коллективов.

Завершится пробег 7 октября в Барнауле у здания Дома союзов, где в 14:00 состоится митинг профсоюзов. Его участники намерены принять резолюцию, в которой отражены чаяния человека труда, его взгляды на текущий политический момент в стране и в мире, ситуацию с экономическими и социальными правами, определёнными Конституцией России, необходимостью обеспечения достойной заработной платы и снижения социального неравенства.

Отмечается, что главная цель действий, предпринимаемых профсоюзами в эти дни — привлечь внимание власти и работодателей к острым проблемам наёмных работников. Узнать даты проведения митингов в разных населённых пунктах можно на этой странице.