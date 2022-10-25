Проверять водителей на опьянение в России будут по новым правилам

Правительство России утвердило новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Освидетельствование можно будет проводить только в присутствии понятых или под видеозапись. Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя изо рта, неустойчивость тела, нарушение речи, резкое изменение цвета кожи лица или несоответствующее обстановке поведение.

Если водитель откажется или прибор покажет более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, то водителя доставят в медицинское учреждение.

Аналогичные действия будут предпринимать, если прибор покажет меньше, но у инспекторов будут сомнения.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года на шесть лет.