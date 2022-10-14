Путин: частичная мобилизация закончится в течение двух недель

Все мероприятия по частичной мобилизации завершатся в течение двух недель, заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Астану.

«Когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено. Хотя должен сказать, что она уже заканчивается», — цитирует его РИА Новости.

Глава государства пояснил, что длина линии соприкосновения превышает тысячу километров, охранять её только силами контрактников невозможно. Поэтому нужно было объявить частичную мобилизацию.