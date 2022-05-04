«Пятерочка» и «Магнит» объявили об отмене наценки на хлеб. Как сообщает solenka.info, соответствующее поручение подписала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Речь идет о хлебе из категории «первой цены». Отмена наценки обозначает, что доход с его продажи магазины получать не будут, тогда как покупатели получат возможность приобретать его по более доступной цене.

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Экономика Плов только по праздникам? Средняя цена за килограмм риса в Алтайском крае превысила сто рублей

Напомним, что средняя стоимость килограмма риса в Алтайском крае впервые «перевалила» за сотню рублей. Согласно документу, один килограмм крупы в регионе обходится в среднем в 103,24 рубля.

Самым дорогим, по информации Алтайкрайстата, оказался рис в бийских магазинах. Там крупу продают в среднем по 108,88 рубля за килограмм. Дешевле всего приобрести товар можно в Рубцовске — там цена за килограмм составила 96,81 рубля. В Барнауле же стоимость рисовой крупы — 102,82 рубля.