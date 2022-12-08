Работники барнаульского завода «Трансмаш» опаздывают на смену из-за общественного транспорта

Сотрудники барнаульского завода «Трансмаш» с улицы Шумакова не могут вовремя добраться до работы. Их смена начинается в 7 утра, прийти на предприятие надо заранее. Однако первые трамваи и автобусы по расписанию подходят к их остановке только в 06:20, и люди не успевают доехать до завода. Об этом рассказала amic.ru жена одного из сотрудников предприятия.

Они с мужем живут в доме по адресу ул. Шумакова, 62. Женщина пояснила, что трамвайная остановка находится в шаговой доступности от их дома, там можно сесть на трамваи № 10 и № 3. Однако первые трамваи выезжают из депо лишь в шесть утра (это подтверждает и расписание), к остановке они подходят в 06:20-06:25 и к «Трансмашу» подъезжают уже после семи часов утра. Например, рассказывает женщина, трамвай № 10 приходит на остановку Шумакова в 06:21, идёт до завода 50 минут и примерно в 07:10 прибывает к предприятию.

По словам собеседницы amic.ru, такая ситуация наблюдается уже давно. Раньше положение спасал 76-й автобус, однако в этом году его маршрут изменили, отмечает женщина.

«В 7 утра работа уже начинается. Надо переодеться, дойти, приступить к работе. График никто не отменял, тем более это оборонный завод. Как-то пересмотрели бы движение трамваев, чтобы можно было на завод приезжать вовремя», — разводит руками она.

По словам женщины, сейчас её муж вместе с другими работниками идёт два километра на остановку «Депо № 3» — уехать оттуда быстрее, чем с ближайшей остановки на ул. Шумакова.

Служебный транспорт им не дают — он возит только тех работников «Трансмаша», которые трудятся ночью, говорит женщина, поэтому сотрудникам приходится ездить только на общественном транспорте.

Автобусы же спасти положение не в силах, говорит женщина. Они тоже выходят на линию лишь в 6 утра, а то и позже, стоят в пробках и ехать на них ещё дольше, чем на трамвае. Путь до автобусных остановок также длиннее, чем до трамвайных. Поэтому после исчезновения автобуса № 76 заводчане стали пользоваться только электротранспортом.

Отметим, что маршрут автобуса № 76 изменился недавно — с 1 июля 2022 года. Теперь он ходит от спорткомплекса «Темп» с заездом на улицы Сергея Ускова, Взлётную и Северный Власихинский проезд. Маршрут скорректировали, чтобы обеспечить транспортную доступность для жителей новых микрорайонов города: там, по Северному Власихинскому проезду транспорт не ходил.

Что касается расписания трамваев, то оно периодически меняется, рассказали amic.ru в Горэлектротрансе. Последнее изменение было после закрытия моста на Новом рынке весной 2022 года, пояснили на предприятии. Однако время выезда остаётся примерно тем же — около шести утра, отметили в пресс-службе организации.

«Расписание меняется в зависимости от обстоятельств раз в несколько месяцев, его утверждает администрация города», — рассказали в МУП «Горэлектротранс».

На вопрос о том, когда трамваи, идущие от Шумакова до «Трансмаша», достигают завода, в МУП пообещали ответить позже.

Amic.ru также отправил запрос «Трансмашу» и спросил, планирует ли завод в ближайшем будущем перевозить работников из спальных районов на служебных автобусах, ведь общественный транспорт, видимо, не может помочь сотрудникам предприятия соблюдать график работы.

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