Размер и значение МРОТ в России хотят увеличить на 9%

Минимальный размер оплаты труда в России хотят увеличить на 9%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания, близкий к Госдуме, отметил, что аналогичное увеличение предусмотрено и для прожиточного минимума.

По информации одного из источников, разговоры идут об увеличении МРОТ на 8-10%, однако другой источник отметил, что возможный процент варьируется от 9 до 10%.

В настоящее время МРОТ составляет порядка 13 890 рублей, а ПМ — 12 654. При повышении показателей на 9% они достигнут 15 140 рублей и 13 793 рублей соответственно.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будут приняты решения по индексации зарплат бюджетников.