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Роспотребнадзор поддержал запрет вейпов в России

Ведомство концептуально согласно с любым предложением, которое направлено на сохранение здоровья населения

19 января 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Роспотребнадзоре поддержали инициативу о запрете вейпов. В ведомстве указали, что концептуально согласны с любым предложением, которое направлено на сохранение здоровья населения.

"Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения", –  цитирует РБК ответ надзорной организации.

 

Напомним, что накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам российского парламента внести предложения о запрете вейпов. По его словам, все больше и больше школьников подвержены использованию электронных систем доставки никотина.

Комментарии 7

  • Тогда почему алкоголь не запретят, он него мрут как мухи и уйма исколеченных судеб. Я так понимаю вейпы у нас в стране не производят, и многомиллиардных доходов у россиян нет.
    19 января, Гость   Ответить
  • с сигарет начните запретите полностью - слабо?
    20 января, Гость   Ответить
  • Лучше бы сигареты запретили. Школьники сейчас перейдут на них. Неизвестно что лучше.
    20 января, Гость   Ответить
  • при этом явно пальмовое масло и всякие пищевые добавки выходит оказывают благотворное влияние на организм,раз Роспотребнадзор не поддерживает запрет
    20 января, Гость   Ответить
  • Кстати, несколько лет назад ФАС России поддержала меморандум Российской академии наук «О лженаучности гомеопатии». Почему мне вчера продали гомеопатические таблетки от кашля?
    20 января, Гость   Ответить
  • Двумя руками за. Ходят, как блевотину изрыгают, противно.
    20 января, Гость   Ответить
  • "Ходят, как блевотину изрыгают, противно." --- Гость, а мне противнее нюхать сигаретный дым, который выдыхают курильщики НЕ вейпов. Лучше бы сигареты/папиросы запретили!
    20 января, Гость   Ответить
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