Роспотребнадзор поддержал запрет вейпов в России

Ведомство концептуально согласно с любым предложением, которое направлено на сохранение здоровья населения

19 января 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Роспотребнадзоре поддержали инициативу о запрете вейпов. В ведомстве указали, что концептуально согласны с любым предложением, которое направлено на сохранение здоровья населения.

"Роспотребнадзор концептуально поддерживает любые законодательные инициативы, направленные на сохранение здоровья взрослого и подрастающего поколения", – цитирует РБК ответ надзорной организации.

Напомним, что накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам российского парламента внести предложения о запрете вейпов. По его словам, все больше и больше школьников подвержены использованию электронных систем доставки никотина.