Россиянам назвали основные причины бессонницы

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова в беседе с RT назвала основные причины бессонницы. По словам специалиста, в основном проблемы со сном появляются из-за неправильного образа жизни, недостаточной физической активности, избытка кофеина и гаджетов, а также стрессов.

Также врач отметила, что все причины бессонницы можно разделить на несколько групп: образ жизни, органические причины, телесные, психопатология и иногда бывает бессонница без причин — неорганическая. «Из телесных причин актуальными бывают заболевания щитовидной железы, центральной нервной системы, дефицит железа, приём некоторых лекарственных препаратов», — пояснила Черкасова.

При этом из психопатологии к самым частым причинам бессонницы относятся тревожные расстройства и депрессия, пояснила эксперт. Так, иногда бессонница появляется из-за какой-то причины, например из-за длительного стресса, человек может столкнуться с таким явлением, что причина проходит, а бессонница остаётся. «В этих случаях её называют неорганической», — сказала она.