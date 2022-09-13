Россиянам рассказали о возможности получения выплат на «золотую свадьбу»

Те, кто отпраздновал «золотую свадьбу», могут рассчитывать на денежные выплаты. Они предусмотрены только в 19 регионах страны.

«Поскольку за выплаты пособий в честь юбилея совместной жизни отвечают региональные власти, то каждый регион решает этот вопрос самостоятельно, принимая свои нормы и правила», — рассказала агентству «Прайм» экономист Людмила Иванова-Швец.

Главное правило для получения выплаты — 50 лет зарегистрированного брака. Дальнейшие выплаты пары могут получать через пять или десять лет.

Отмечается, что разница в размере выплат между регионами очень большая. В Санкт-Петербурге, например, парам положено 50 тысяч рублей, а в Курской области — только 4,5 тысячи.