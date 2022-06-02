Российские вузы смогут сами определять принципы работы после ухода от Болонской системы

Минобрнауки не планирует отказываться от системы бакалавриата и магистратуры

2 июня 2022, 16:46, Илья Звягинцев

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о том, что бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах после отказа от Болонской системы. При этом вузы получат возможность готовить студентов по программам специалитета.

«Не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована», — сказал Фальков в интервью «Коммерсанту».

Он добавил, что на некоторые должности выпускники, отучившиеся на бакалавров, не могут попасть, пока не закончат магистратуру. Ограничивать возможность людей учить по двум этим профилям власти не могут.

Минобрнауки собирается выйти из Болонской системы образования

Минобрнауки собирается выйти из Болонской системы образования

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