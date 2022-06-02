Российские вузы смогут сами определять принципы работы после ухода от Болонской системы

Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о том, что бакалавриат и магистратура останутся в российских вузах после отказа от Болонской системы. При этом вузы получат возможность готовить студентов по программам специалитета.

«Не нужно искусственно зажимать возможность развития специалитета и создавать преимущества бакалавриату и магистратуре. Надо дать возможность индустрии самой вместе с университетами определить, какая форма наиболее востребована», — сказал Фальков в интервью «Коммерсанту».

Он добавил, что на некоторые должности выпускники, отучившиеся на бакалавров, не могут попасть, пока не закончат магистратуру. Ограничивать возможность людей учить по двум этим профилям власти не могут.