Специалисты БГЭС готовы ответить на вопросы читателей amic.ru

Читатели amic.ru могут задать вопросы специалистам Барнаульской горэлектросети. Компания продолжает традицию обсуждения актуальных тем на страницах нашего портала. Если у абонентов сети есть вопросы по деятельности компании, расчётам и тарифам, присылайте их на электронную почту bgs@amic.ru. Ждём их сегодня, 6 июня, до 17:00. Все письма будут переадресованы в БГЭС, ответы компания предоставит во вторник, 7 июня, они будут опубликованы на портале amic.ru.

В компании также напоминают, что для абонентов горэлектросети действует акция: подписавшиеся на электронную квитанцию до 30 июня абоненты могут получить бонусы — 1000 рублей.