Сразу две фуры с алтайским гуманитарным грузом отправили в Омск

Сразу две фуры с гуманитарным грузом от Алтайского края отправили в Омск. Как сообщает «Инцидент Барнаул», земляки получат тёплые вещи, обувь, спальные мешки, средства личной гигиены, медикаменты, продовольствие и электронику: радиостанции, дальномеры и лёгкие квадрокоптеры.

Как сообщает «Вести Алтай», одна машина стартовала из Барнаула, а другая — из Екатеринбурга, поскольку некоторые товары пришлось закупать там. В Алтайском крае посылки для мобилизованных свозили из разных точек в здание ДОСААФ на проспекте Ленина в Барнауле. Там их сортировали представительницы краевого отделения Союза женщин России вместе с другими волонтёрами.

В будущем, когда мобилизованные покинут учебный центр и отправятся на выполнение боевых задач, гуманитарные грузы для них из Алтайского края продолжат доставлять уже в зону спецоперации.