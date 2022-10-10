Стало известно, когда мобилизованные из Алтайского края могут отправиться в зону проведения СВО

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, когда мобилизованные из региона могут отправиться в зону проведения СВО. Об этом сообщают «Вести 22».

По словам Томенко, предполагается, что в зону проведения СВО мобилизованные отправятся примерно к началу ноября. Глава региона подчеркнул, что они получат всю необходимую экипировку.

Он также добавил, что сибирские регионы будут решать вопрос с выплатами для призванных в рамках частичной мобилизации.

На данный момент определён размер выплат в случае гибели или ранения военнослужащего.

Семья погибшего солдата получит миллион рублей, а раненые смогут получить до 500 тысяч рублей в зависимости от степени ранения.