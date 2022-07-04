Стало известно, сколько зарабатывают врачи в Алтайском крае

Средний уровень зарплаты врачей в Алтайском крае по итогам первого квартала 2022 года составляет 55,9 тысячи рублей. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на начальника планово-финансового отдела алтайского Минздрава Диану Борисову.

По её словам, средний показатель в 2022 году вырос на 5,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 31,8 тысячи рублей, что на 4,1% больше, чем в первом квартале 2021 года.

Младший медицинский персонал в регионе получает в среднем по 27 тысяч рублей (рост на 3,3%).

Напомним, что закон о статусе медицинского работника 1 июля вступил в силу в Алтайском крае. Документ разработали по поручению губернатора Виктора Томенко, чтобы привлечь в здравоохранение больше молодёжи. О том, что врачей и медсестёр на Алтае не хватает, говорят не первый год. Теперь власти перешли к действиям.

Что даст региону новый закон и какие доплаты теперь будут получать молодые врачи — в материале amic.ru.