Стало известно, сохранят ли за мобилизованными рабочие места в Алтайском крае

Начальник регионального управления по труду и занятости населения Надежда Капура рассказала о том, сохранят ли рабочие места за теми жителями Алтайского края, которые попали под частичную мобилизацию.

Капура во время пресс-конференции отметила, что сейчас трудовое законодательство активно меняется с учётом новых целей. В частности, принято постановление правительства № 1677, которое запрещает увольнять граждан, попавших под мобилизацию, без сохранения за ними рабочего места.

Таким образом, все мобилизованные после возвращения домой смогут вернуться на свои рабочие места. При этом трудовой стаж останется непрерывным.

Получить ответы на вопросы о мобилизации, в том числе о рабочих местах, можно по телефону 122 или на портале «Объясняем.рф».

Ранее сообщалось, что барнаульский завод «Трансмаш» вернул около десяти сотрудников, которых ошибочно призвали в рамках частичной мобилизации.