Стало известно, за какой помощью обращаются семьи мобилизованных в Алтайском крае
В кол-центр поступило уже около 200 звонков от родственников мужчин, которых мобилизовали
10 октября 2022, 07:56, Илья Звягинцев
Почти 200 звонков от семей мобилизованных поступило в Минсоцзащиты Алтайского края. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«Большинство звонивших интересовали вопросы общего характера: номера телефонов горячих линий по вопросам частичной мобилизации, регистрация брака с мобилизованным, установление отцовства», — сказано в сообщении.
Также люди обращаются за помощью в покупке дров, ремонте крыши, оформлении детского пособия, инвалидности, подключении электричества, а также оказании юридической или другой поддержки.
Все обращения передаются местным властям для немедленного реагирования.
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