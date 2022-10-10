Стало известно, за какой помощью обращаются семьи мобилизованных в Алтайском крае

Почти 200 звонков от семей мобилизованных поступило в Минсоцзащиты Алтайского края. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Большинство звонивших интересовали вопросы общего характера: номера телефонов горячих линий по вопросам частичной мобилизации, регистрация брака с мобилизованным, установление отцовства», — сказано в сообщении.

Также люди обращаются за помощью в покупке дров, ремонте крыши, оформлении детского пособия, инвалидности, подключении электричества, а также оказании юридической или другой поддержки.

Все обращения передаются местным властям для немедленного реагирования.