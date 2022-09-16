Стоимость ремонта дорог на Алтае выросла на 20%. Как решают проблему власти

Стоимость ремонта дорог в Алтайском крае в 2022 году выросла примерно на 20% из-за санкций, которые ввели против России западные страны. Многие алтайские предприятия вынуждены покупать запчасти для дорожной техники с помощью параллельного импорта или вообще переходить на отечественные или китайские погрузчики, бульдозеры, асфальтоукладчики. Об этом amic.ru рассказал начальник «Алтайавтодора» Василий Мотуз.

«По факту цена не изменилась, потому что мы работаем по сметам прошлого года. Однако на самом деле цены выросли, пусть и не значительно: примерно на 20%. Это, прежде всего, связано с инфляцией в стране. Весной, когда цена скаканула резко вверх, нам пришлось даже приостановить некоторые торги, чтобы не навредить нашему дорожному хозяйству. Позже ситуация стабилизировалась, и санкции не так сильно отразились на нашей отрасли. Все инертные материалы мы производим сами, а цены на них выросли незначительно. Сложнее всего ситуация с запчастями. Многие дорожные предприятия используют импортную технику. Сейчас детали приходится приобретать параллельным импортом, поэтому стоимость товаров выросла также на 20%», — отметил Василий Мотуз.

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Прочее Какие дороги отремонтируют в Алтайском крае в 2022 году?

По словам начальника «Алтайавтодора», сейчас в Минтрансе края пересматривают планы на покупку дорожной техники на следующий сезон. В ведомстве, а также на дорожных предприятиях региона стараются переходить на отечественные аналоги или закупать технику в Белоруссии или в странах Азии.

«Ничего критичного нет. Китайская техника не хуже многих европейских брендов, а стоит значительно дешевле», — добавил Мотуз.

Несмотря на рост цен, в этом году Минтранс региона выполнит все планы по ремонту дорог. Однако размер прибыли дорожных предприятий будет меньше, чем раньше. А вот на следующий год Минтрансу придётся пересмотреть цены с условиями новых экономических реальностей. Впрочем, по словам начальника «Алтайавтодора», дорожный фонд региона каждый год растёт с учётом инфляции.

«Если посмотреть, то количество километров дорог мы каждый год ремонтируем примерно одинаковое. А вот сумма на эти работы с каждым годом у нас растёт», — заключил Василий Мотуз.

Отметим, что дорожный фонд в Алтайском крае в 2022 году составил более 13 миллиардов рублей.