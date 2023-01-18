Такой день. Блогерша, отправившая в лес за дровами, и проблема волкособов в Алтайском крае

О главных событиях региона за 18 января

18 января 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Блогерша из Алтайского края Александра Ткаченко на своей странице во "ВКонтакте" рассказала, что можно сделать, чтобы не платить большие деньги за дрова. Её публикация появилась после данных региональных органов статистики, по которым в Алтайском крае стоимость одного кубометра дров за 2022 год выросла на 41,2% – до 2818 рублей.

В Алтайском крае на незамерзающем озере Светлом в Лебедином заказнике установили высокий забор, чтобы уберечь людей от возможной гибели, сообщает корреспондент amic.ru. Ограда не даёт возможность посетителям обойти озеро, чтобы максимально близко подобраться к зимующим лебедям. Также установили предупреждающий баннер с надписью: "Выход на тонкий лёд опасен для жизни".

В Алтайском крае ищут прораба на строительно-монтажные работы в части электромонтажа на объект в селе Манжерок в Республике Алтай, где строят современный пятизвёздочный отель Сбербанка. Его зарплата – до 250 тысяч рублей.

Краевой парламент, а точнее – его аграрный комитет, в очередной раз вернулся к теме бродячих животных. На этот раз защищать жизнь и здоровье людей и скота собираются не от брошенных домашних собак, а от давно одичавших и породнившихся с волками. Речь о так называемых волкособах. Рассказываем, что это за животные, чем они не угодили депутатам и что с ними теперь будет.