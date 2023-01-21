Такой день. Крупная коммунальная авария в Барнауле и победа над мусорными завалами в Рубцовске
Главное за 21 января
21 января 2023, 23:25, ИА Амител
В Рубцовске регоператор убрал мусорные завалы, в Барнауле боролись с последствиями коммунальной аварии, а АлтГУ заявил в полицию из-за хакерской атаки. О главных новостях дня в Алтайском крае – в нашей традиционной рубрике "Такой день".
Мусор в Рубцовске
Ответственная за вывоз отходов в Рубцовской зоне компания "Автотранс" заявила, что убрала мусорные завалы в городе.
В начале первого месяца 2023 года на регоператора активно жаловались жители сразу нескольких районов и городов региона. После новогодних каникул мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман поручил фирме разобраться с проблемой до 20 января.
Коммунальная авария на Комсомольском
В Барнауле 21 января произошла крупная коммунальная авария на Комсомольском проспекте, в результате которой несколько домов остались без холодного водоснабжения, а вода в большом объёме вытекла на проезжую часть.
С последствиями повреждения сети боролись на 23 единицах техники.
АлтГУ обратился в полицию
Алтайский государственный университет написал заявление в полицию после атаки хакеров. 20 января в некоторых СМИ и соцсетях появились сведения о взломе сайта университета и хищении персональных данных 4,5 тыс. пользователей. Однако в действительности, как сообщили в вузе, всё было не совсем так.
"Хакерской атаке подвергся не сайт университета, а сервис регистрации участников на различные конференции и мероприятия, проводимые в том числе и университетом. Утечке подверглись учётные записи исключительно данного сервиса регистрации. Никакие финансовые, личные и другие данные сотрудников и студентов университета атаке не подверглись", – пояснили в АлтГУ.
Сирота добивается жильё через СК
Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело сироты из Алтайского края, которая больше 10 лет ждёт жильё.
Несмотря на вступившее в силу в 2021 году решение суда, положенным по закону жилым помещением девушку так не обеспечили. Неоднократные обращения в компетентные органы результата не принесли.
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