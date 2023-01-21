Такой день. Крупная коммунальная авария в Барнауле и победа над мусорными завалами в Рубцовске

Главное за 21 января

21 января 2023, 23:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Рубцовске регоператор убрал мусорные завалы, в Барнауле боролись с последствиями коммунальной аварии, а АлтГУ заявил в полицию из-за хакерской атаки. О главных новостях дня в Алтайском крае – в нашей традиционной рубрике "Такой день".

Мусор в Рубцовске

Ответственная за вывоз отходов в Рубцовской зоне компания "Автотранс" заявила, что убрала мусорные завалы в городе.

В начале первого месяца 2023 года на регоператора активно жаловались жители сразу нескольких районов и городов региона. После новогодних каникул мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман поручил фирме разобраться с проблемой до 20 января.

Коммунальная авария на Комсомольском

В Барнауле 21 января произошла крупная коммунальная авария на Комсомольском проспекте, в результате которой несколько домов остались без холодного водоснабжения, а вода в большом объёме вытекла на проезжую часть.

С последствиями повреждения сети боролись на 23 единицах техники.

АлтГУ обратился в полицию

Алтайский государственный университет написал заявление в полицию после атаки хакеров. 20 января в некоторых СМИ и соцсетях появились сведения о взломе сайта университета и хищении персональных данных 4,5 тыс. пользователей. Однако в действительности, как сообщили в вузе, всё было не совсем так.

"Хакерской атаке подвергся не сайт университета, а сервис регистрации участников на различные конференции и мероприятия, проводимые в том числе и университетом. Утечке подверглись учётные записи исключительно данного сервиса регистрации. Никакие финансовые, личные и другие данные сотрудников и студентов университета атаке не подверглись", – пояснили в АлтГУ.

Сирота добивается жильё через СК

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело сироты из Алтайского края, которая больше 10 лет ждёт жильё.

Несмотря на вступившее в силу в 2021 году решение суда, положенным по закону жилым помещением девушку так не обеспечили. Неоднократные обращения в компетентные органы результата не принесли.