Такой день. Отправка мобилизованных с Алтая на СВО и «тундра» на дорогах из-за непогоды

Главные новости в Алтайском крае 4 января

04 января 2023, 23:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мобилизованные из Алтайского края отправились из учебного центра в зону проведения специальной военной операции.

«Вот теперь ждём новость: тем же составом прибыли назад, с поставленными задачами справились на отлично», — отметили в комментариях к записи.

Кстати, как отметил член комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулёв, проведение нового этапа мобилизации в ближайшие полгода маловероятно. По его мнению, даже промышленность пока не в состоянии обеспечить очередную волну.

В Алтайском крае временно ограничили движение для всех видов автотранспорта по трём региональным дорогам: от Поспелихи до границы с Республикой Казахстан (протяжённость — 169 км), от Змеиногорска до Рубцовска (71 км) и от Горняка до Староалейского (68 км).

«Ограничения введены в превентивных целях для снижения риска ДТП и обеспечения работы дорожной техники», — пояснили в Алтайавтодоре.

За несколько часов до этого сняли все ограничения на трассах, где накануне непогода особенно разбушевалась. Собственно, дороги закрывали для движения и вчера, 3 января. Предположительно, сложные погодные условия ожидаются 5 и 6 января, а также, возможно, ещё и 7-го.

Четверых пострадавших в двух ДТП на трассе Барнаул — Рубцовск, где погибла семья, перевели в другую больницу.

Напомним, 3 января возле Поспелихи «Лада» выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Lexus. Четыре человека в отечественной машине погибли на месте — муж с женой и двое детей. В больнице скончались пассажир и водитель иномарки. Через несколько часов недалеко от места первого ДТП произошло ещё одно: в лобовой аварии столкнулись Toyota Spacio и «Иж Ода», водитель которой умер в больнице.

На похороны семьи сейчас собирает деньги весь посёлок Ремовский. Из родных у погибших остался лишь дедушка.