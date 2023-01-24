Такой день. Отставка замминистра на Алтае и 177 млн "лишнего" тарифа на ТКО

О главных событиях Алтайского края за 24 января

24 января 2023, 23:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следователи начали проверку по обращению представителя домкома барнаульской многоэтажки из-за угрозы нападения бездомных животных на людей. Правоохранители в рамках проверки совместно с заявителем выехали на место и зафиксировали там "следы пребывания бездомных животных".

Алтайский край не будет "проводить специальную работу по удержанию молодёжи в регионе", потому что такая деятельность вряд ли может принести результаты. Об этом рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на встрече с представителями студенческих СМИ 24 января. По его мнению, желание молодых людей уехать в Москву или Санкт-Петербург "вполне здоровое" и оно, наоборот, "должно формироваться системой".

В Алтайском крае возбудили уголовное дело в отношении компаний "ВторГеоРесурс" и "КарьерДорСтрой", которые занимались вывозом и обработкой твёрдых коммунальных отходов в Рубцовской зоне. Как рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина, при проведении прокурорской проверки выяснилось, что компании необоснованно завысили стоимость своих услуг.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уволил замминистра здравоохранения региона Константина Гордеева в связи с утратой доверия. Решение принято по итогам проверки, проведённой органом по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора и правительства региона и в связи с рекомендацией комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.