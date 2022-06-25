Такой день. Рост площади пожара в Угловском районе и надвигающиеся грозы на Алтай

Площадь лесного пожара в Угловском районе выросла почти в четыре раза — до 2,3 тысячи га. В тушении задействовали 240 человек и 77 единиц техники. До населённых пунктов огонь пока не добрался, но в сёлах Лаптев Лог, Беленькое и Борисовка на всякий случай провели дополнительную опашку. Для борьбы со стихией также развернули межведомственный штаб.

В Алтайском крае во второй половине дня 26 июня и в сутки 27 июня ожидаются дожди, град, местами грозы и шквалистый ветер до 27 метров в секунду. По данным МЧС, усиление ветра прогнозируется в Волчихинском, Курьинском, Поспелихинском, Родинском, Рубцовском и Угловском районах, а осадки — на юго-западе, юге и центральной части края.

71-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию, после того как мошенники похитили у неё больше 900 тысяч рублей. Женщина поверила лжебанкиру и в итоге лишилась сбережений в двух банках.

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 647 жителей Алтайского края. Всего с начала эпидсезона в поликлиники региона с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 7195 человек, из них 2090 детей в возрасте до 14 лет.