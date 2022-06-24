Томенко обсудил ситуацию на рынке труда Алтайского края с главой Роструда

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с руководителем Федеральной службы по труду и занятости Михаилом Иванковым. Как сообщает пресс-служба правительства региона, они обсудили ситуацию на рынке труда Алтайского края и реализацию на региональном уровне задач, поставленных президентом страны в сфере занятости населения.

Напомним, что руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков находится крае с рабочим визитом. Вчера он принял участие в межведомственном совещании о состоянии законности в сфере обеспечения трудовых прав граждан и занятости населения на территории СФО под руководством замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина. Сегодня руководитель Федеральной службы по труду и занятости ознакомился с работой кадрового центра «Работа России» в Тальменском районе.

В ходе визита он акцентировал внимание, что сегодня приоритетное внимание уделяется превентивным мерам по недопущению кадровых проблем на предприятиях и повышению ответственности работодателей в отношении трудовых коллективов.

«Мы вчера предметно смотрели, какая работа ведётся в регионе, какие меры, направленные на стабилизацию рынка труда, недопущение увольнений, кадровых проблем на предприятиях, находящихся в зоне риска, принимаются. Сегодня посмотрели работу кадрового центра», — заявил Михаил Иванков.

По его словам, начатая два года назад реформа органов занятости принесла свои результаты: появилась возможность основное внимание уделять индивидуальной работе с обратившимися за помощью как в содействии в поиске работы, так и подборе персонала. Также Иванков отметил опыт Алтайского края с бизнесом, когда центры занятости дают работодателям рекомендации по улучшению условий труда на предприятия.

«Опыт, который я здесь изучил, мы будем распространять по другим регионам. Когда центр занятости не просто подбирает работодателю необходимых работников, но и консультирует», — подчеркнул руководитель Федеральной службы по труду и занятости.

Губернатор поблагодарил Михаила Иванкова за внимание, которое федеральные власти уделяют региону. Он отметил, что выводы, сделанные руководителем ведомства по итогам двухдневной работы в крае, будут учтены региональными властями в своей работе.