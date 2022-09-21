Томенко проведет заседание призывной комиссии Алтайского края 22 сентября
Состав комиссии пока неизвестен
21 сентября 2022, 19:36
В соответствии с указом президента России «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 22 сентября проведёт заседание краевой призывной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Напомним, что президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале в России частичной мобилизации. На военную службу в первую очередь призовут тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или важную для фронта специальность.
Мобилизации не подлежат ограниченно годные. Кто относится к ограниченно годным и с какими заболеваниями не призовут?
Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, призвать планируют 300 тысяч человек. Мобилизационные мероприятия начались с 21 сентября.
В России объявлена частичная мобилизация. Можно ли уехать за границу или в другой город?
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