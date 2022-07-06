Улицу Попова в Барнауле перекрыли из-за подтопления

В Барнауле улицу Попова перекрыли из-за подтопления после дождей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Перекрыто движение по ул. Попова от ул. 280-летия Барнаула до Павловского тракта в связи с подтоплением дороги после ливня», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на месте перекрытия работают дорожные службы. Водителей просят быть внимательными и заранее подбирать пути объезда.

Напомним, что уже 6 июля многие дороги в Барнауле затопило из-за проливных дождей, а основной период непогоды ещё впереди.