В Алтайском крае увеличат размер субсидии для оплаты коммунальных услуг

Размер субсидий для оплаты коммунальных услуг увеличат в Алтайском крае в связи увеличением предельных цен на уголь. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, повышенные субсидии получат около 80 тысяч льготников региона.

«В связи с индексацией предельных цен на уголь с 1 июня этого года более 20 тысячам семей будет произведен перерасчет размеров субсидий в сторону увеличения. Гражданам, имеющим льготное основание при приобретении угля, начиная с 1 июня, компенсация будет рассчитываться в пределах новых утвержденных цен», — заявила глава Минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина.

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Напомним, что максимальные цены на твердое топливо всех сортов с 1 июня повысят на 21,4%. Новая стоимость угля будет учитываться при назначении субсидий и компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Губернатор Виктор Томенко отмечал, что если стоимость не вырастет, то край рискует не найти поставщиков, которые будут согласны работать с ним. Глава региона подчеркивал, что за ростом стоимости угля последует и рост тарифов ЖКХ, но власти будут компенсировать его из краевого бюджета.