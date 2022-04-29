Цены на уголь для населения в Алтайском крае к осени вырастут на 20%

Виктор Томенко отметил, что если не повысить цену, то регион просто не найдёт поставщиков, согласных на то, чтобы работать с краем

29 апреля 2022, 11:41, Илья Звягинцев

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что цены на уголь для населения в регионе вырастут на 20%. Это заявление он сделал во время отчёта о работе правительства.

Томенко отметил, что если не повысить цены, то край рискует не найти поставщиков, которые будут согласны работать с ним. Губернатор добавил, что за ростом стоимости угля последует и рост тарифов ЖКХ, но власти будут компенсировать его из краевого бюджета.

Напомним, что 29 апреля Виктор Томенко впервые выступает с отчётом о работе правительства перед новым созывом АКЗС.

В начале своего выступления глава региона рассказал о том, с какими трудностями краю пришлось столкнуться в 2021 году.

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