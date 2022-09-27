В Алтайском крае вернули домой 59 призывников, которые не соответствуют критериям Минобороны

В Алтайском крае домой вернули 59 призывников, которые не подходят под критерии, обозначенные Министерством обороны. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Виктор Томенко провёл заседание краевого штаба по мобилизации, в ходе которого обсуждалось прохождение мобилизации и соответствие правилам отбора мобилизованных.

Ранее глава региона уже призывал руководителей органов исполнительной власти не оставлять без внимания проблемные вопросы, а местным властям и ЦУР поручал отслеживать обращения граждан.

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В ходе заседания стало известно, что в регионе домой вернули 59 мобилизованных, которые не подходили под критерии, озвученные ранее Министерством обороны.

«Заявления продолжают поступать. Мы проверяем каждое. Работает специальная комиссия, проводятся индивидуальные разбирательства. Там, где информация подтверждается (это происходит в единичных случаях), принимается решение о возвращении такого человека домой», — отметил Виктор Томенко.

Отметим, что в регионе работает горячая линия по номеру 122. Специалисты готовы ответить на возникающие у граждан вопросы.

Также подробные ответы Минобороны размещает на портале «Объясняем.рф».

Ранее сообщалось, что барнаульский завод «Трансмаш» добился возвращения около десяти сотрудников, которых ранее ошибочно призвали военкоматы. Все они вернулись к работе на производстве.