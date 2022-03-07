В Барнауле глыба льда рухнула на припаркованный автомобиль

Лёд с крыши рухнул на припаркованный автомобиль в Барнауле 6 марта. Об этом сообщили подписчики сообщества Barnaul22.

Инцидент произошёл во дворе здания по адресу ул. Папанинцев, 119. Сорвавшаяся с крыши глыба льда рухнула на заднюю часть автомобиля, серьёзно повредила крышу, багажник и разбила заднее стекло.

Водителей предупредили о том, что в весенний период нужно быть внимательнее и беречь свои автомобили.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в серьёзной аварии на трассе Барнаул — Рубцовск.