В Барнауле полицейские спасли людей из ночного пожара

В Барнауле сотрудники полиции Денис Новак и Евгений Танченко спасли трёх человек на пожаре. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Во время ночного дежурства сотрудники ППС увидели столб дыма над одноэтажным домом и направились к месту пожара. Пламя охватило входную дверь и попасть внутрь через неё было невозможно.

Правоохранители стали стучать в окна, чтобы разбудить хозяев, а затем разбили стекло и помогли людям выбраться наружу.

Из одной части дома они вывели мужчину 1980 года рождения, а затем по его наводке спасли соседку, которой также грозила опасность.

После тушения пожара стало известно, что житель ещё одной квартиры погиб.

«После того как одна из пенсионерок выписалась из больницы, Евгений Танченко навестил спасённую, подарил ей тёплый плед, пожелал крепкого здоровья. Растроганная женщина от всей души поблагодарила сотрудников: „Самая глубокая благодарность. Всё сделали. Спасли меня и моих соседей! Если бы не вы, нас бы уже не было! Низкий вам поклон!“» — сказано в сообщении МВД.