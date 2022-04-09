В Барнауле суд изменил приговоры истязавшим детей воспитателям детсада Happy Baby

Алтайский краевой суд в Барнауле изменил приговор директору и воспитателям частного детсада Happy Baby по делу об истязаниях 14 детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно сообщению, в декабре 2021 года директора учреждения Елену Воротникову приговорили к четырём годам лишения свободы условно. Четверо воспитателей получили условные сроки от трех до пяти лет.

8 апреля суд апелляционной инстанции рассмотрел дело по представлению прокурора и жалобам участников процесса и изменил приговор.

«Из объема осуждения одного воспитателя исключен один эпизод и смягчено наказание. Другому воспитателю назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей вместо обязательных работ, поскольку они не назначаются женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, воспитателям назначили дополнительное наказание — их на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Также апелляционная инстанция отменила взыскания с осужденных о возмещении вреда. Этот вопрос будут отдельно рассматривать в рамках гражданских исков.

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Общество Директор барнаульского детсада Happy Baby пытается оспорить приговор по делу об издевательствах над детьми

Детсад Happy Baby стал скандально известным в 2018 году. По версии следствия, с июня 2017-го по апрель 2018 года педагоги учреждения неоднократно причиняли воспитанникам детсада физические и нравственные страдания. Кроме того, детей в воспитательных целях закрывали по одному в тёмном помещении, а также во время сна накрывали с головой одеялом. Следователи доказали более 400 эпизодов насилия. О преступлениях стало известно, когда один из родителей пришёл во внеурочное время в детский сад и стал свидетелем применения насилия в отношении своего ребёнка.