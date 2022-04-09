В Барнауле суд изменил приговоры истязавшим детей воспитателям детсада Happy Baby

Ранее директор учреждения и воспитатели получили условные сроки

9 апреля 2022, 22:38, Никита Черников

Алтайский краевой суд в Барнауле изменил приговор директору и воспитателям частного детсада Happy Baby по делу об истязаниях 14 детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Согласно сообщению, в декабре 2021 года директора учреждения Елену Воротникову приговорили к четырём годам лишения свободы условно. Четверо воспитателей получили условные сроки от трех до пяти лет.

8 апреля суд апелляционной инстанции рассмотрел дело по представлению прокурора и жалобам участников процесса и изменил приговор.

«Из объема осуждения одного воспитателя исключен один эпизод и смягчено наказание. Другому воспитателю назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей вместо обязательных работ, поскольку они не назначаются женщинам, имеющим детей в возрасте до трёх лет», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, воспитателям назначили дополнительное наказание — их на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми. Также апелляционная инстанция отменила взыскания с осужденных о возмещении вреда. Этот вопрос будут отдельно рассматривать в рамках гражданских исков.

Директор барнаульского детсада Happy Baby пытается оспорить приговор по делу об издевательствах над детьми

Директор барнаульского детсада Happy Baby пытается оспорить приговор по делу об издевательствах над детьми

Детсад Happy Baby стал скандально известным в 2018 году. По версии следствия, с июня 2017-го по апрель 2018 года педагоги учреждения неоднократно причиняли воспитанникам детсада физические и нравственные страдания. Кроме того, детей в воспитательных целях закрывали по одному в тёмном помещении, а также во время сна накрывали с головой одеялом. Следователи доказали более 400 эпизодов насилия. О преступлениях стало известно, когда один из родителей пришёл во внеурочное время в детский сад и стал свидетелем применения насилия в отношении своего ребёнка.

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