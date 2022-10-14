В Барнауле устранили коммунальную аварию на улице Димитрова
Благоустройство на проезжей части будут восстанавливать 15 октября
Барнаульский водоканал устранил аварию на водопроводной сети диаметром 400 мм по адресу Димитрова, 66. Как сообщает пресс-центр мэрии, специалисты нашли продольную трещину на чугунной трубе длиной около двух метров и заменили участок водовода.
В ночь будут проведены работы по засыпке котлована. Благоустройство на проезжей части начнут восстанавливать 15 октября. Движение транспорта в субботу перекроют по улице Димитрова в границах проспектов Ленина и Социалистического. Данные работы будут проводиться в выходной день, для того чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.
В Барнауле планируют до вечера устранить коммунальную аварию на улице Димитрова
Напомним, что авария произошла вечером 13 октября на водопроводной сети диаметром 400 мм в районе дома № 66. На время проведения работ ограничили движение по улице Димитрова — от проспекта Ленина до проспекта Социалистического.