В Барнауле устранили коммунальную аварию на улице Димитрова

Барнаульский водоканал устранил аварию на водопроводной сети диаметром 400 мм по адресу Димитрова, 66. Как сообщает пресс-центр мэрии, специалисты нашли продольную трещину на чугунной трубе длиной около двух метров и заменили участок водовода.

В ночь будут проведены работы по засыпке котлована. Благоустройство на проезжей части начнут восстанавливать 15 октября. Движение транспорта в субботу перекроют по улице Димитрова в границах проспектов Ленина и Социалистического. Данные работы будут проводиться в выходной день, для того чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов.

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Происшествия В Барнауле планируют до вечера устранить коммунальную аварию на улице Димитрова

Напомним, что авария произошла вечером 13 октября на водопроводной сети диаметром 400 мм в районе дома № 66. На время проведения работ ограничили движение по улице Димитрова — от проспекта Ленина до проспекта Социалистического.