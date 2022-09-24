В Белгородской области солдат-контрактник с автоматами и патронами сбежал из части
Мужчина уехал из части на КАМАЗЕ, который после бросил, угнал «семерку» и поехал дальше
24 сентября 2022, 22:25, Илья Звягинцев
В Белгородской области из части сбежал солдат-контрактник. Об этом сообщает BAZA.
Мужчина из Москвы подписал контракт месяц назад и служил в Белгородской области. Накануне он жаловался родственникам на выплаты по контракту, а после этого перестал выходить на связь.
«Он думал его расторгнуть, но узнал о принятых поправках и понял, что уволиться ему не получится», — сказано в сообщении.
23 сентября мужчина взял автомат, патроны, сел в «КАМАЗ» и уехал из части. Машину нашли в Курской области, где он бросил ее, угнал «семерку» и поехал дальше.
Отмечается, что правоохранители смогли его задержать.
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