В Белгородской области солдат-контрактник с автоматами и патронами сбежал из части

В Белгородской области из части сбежал солдат-контрактник. Об этом сообщает BAZA.

Мужчина из Москвы подписал контракт месяц назад и служил в Белгородской области. Накануне он жаловался родственникам на выплаты по контракту, а после этого перестал выходить на связь.

«Он думал его расторгнуть, но узнал о принятых поправках и понял, что уволиться ему не получится», — сказано в сообщении.

23 сентября мужчина взял автомат, патроны, сел в «КАМАЗ» и уехал из части. Машину нашли в Курской области, где он бросил ее, угнал «семерку» и поехал дальше.

Отмечается, что правоохранители смогли его задержать.