В больницах и общепите: на Алтае частично вернули обязательный масочный режим

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внёс изменения в антиковидный указ. Как сообщает его пресс-секретарь Михаил Максимов в Telegram-канале, по решению оперштаба в него внесены пункты о возобновлении обязательного масочного режима для отдельных категорий граждан.

Теперь маски необходимо носить работникам и посетителям всех медицинских учреждений независимо от организационно-правовой формы, а также госучреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, которые находятся под ведомством регионального Минтруда.

Кроме того, ношение масок стало обязательным для работников торговли, общественного питания, транспорта, МФЦ, банков, почты, служб приёма граждан в органах власти.

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Максимов подчеркнул, что с начала пандемии в Горном Алтае зарегистрировано 37 595 случаев заболевания, 676 пациентов с коронавирусом умерли, выздоровели 36 397 человек. По данным на 31 августа, на стационарном лечении находятся 45 человек, ещё 477 лечатся амбулаторно с бессимптомным или лёгким течением.

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Напомним, 15 августа масочный режим в регионе возобновили в рекомендательном формате.