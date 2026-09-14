Владелец "Бочкарей" купил два завода по производству алюминиевых банок

Оба предприятия продолжают работать в штатном режиме

14 сентября 2026, 15:20, ИА Амител

Вадим Смагин / Фото: Алтайское краевое Законодательное Собрание / vk.ru/akzs_ru

Владелец алтайского производителя напитков ООО "Бочкари" Вадим Смагин завершил сделку по приобретению двух российских заводов, выпускающих алюминиевые банки. Предприниматель получил 100% долей в ООО "Кэн-пак завод упаковки" и ООО "Кэн-пак", сообщили ТАСС в компании "Дом пак".

Продавцами выступили французская Tapon France S.A.S. и польская Canpack S.A. В состав приобретенных активов вошли производственные площадки в Волоколамске Московской области и Новочеркасске Ростовской области.

Активы перешли под управление нового юридического лица — ООО "Дом пак", а предприятия после завершения сделки прекратят использовать название и бренд Canpack.

Оба завода продолжают работать в штатном режиме. Персонал предприятий сохранен, а заключенные ранее договоры с заказчиками продолжают исполняться в полном объеме. Часть выпускаемых алюминиевых банок планируется поставлять на предприятия "Бочкари" для розлива напитков.

"Приобретение заводов "Кэн-пак" является логичным этапом дальнейшего развития бизнеса, направленного на создание синергии между производством напитков и производством упаковки, а также на диверсификацию бизнеса", — отметили в компании.

Вадим Смагин также является владельцем ООО "Бочкари-Раменское", расположенного в Московской области.