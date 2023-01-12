В ГД рассмотрят закон, запрещающий 20 клиникам на Алтае кошкам «лапки подрезать»
Речь идёт об операциях, которые калечат животных
12 января 2023, 11:18, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить хирургические операции животным, которые не нужны им по ветеринарным показаниям и меняют их физиологию, пишет «Парламентская газета».
Ограничение не коснётся стерилизации, кастрации и некоторых других процедур. Речь идёт об операциях, которые калечат животных, например, удаление кошкам когтей вместе с когтевыми фалангами либо сухожилий, отвечающих за выпуск когтей, — такие процедуры называются, соответственно, онихэктомия и тендонэктомия («мягкие лапки»).
В пояснительной записке указали, что в России сотни клиник предлагают такие операции в качестве косметических, вводя владельцев в «заблуждение относительно их последствий».
«Авторы документа обнаружили 16 таких клиник в Москве, 21 — в Московской области, 5 — в Калининграде, 22 — в Красноярске, 18 — в Татарстане, 20 — в Алтайском крае, 14 — в Ставрополе, 4 — в Астрахани, 23 — в Ростове-на-Дону, 9 — в Пензе и по 6 — в Костроме и Краснодаре», — отмечает издание.
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