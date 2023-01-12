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В ГД рассмотрят закон, запрещающий 20 клиникам на Алтае кошкам «лапки подрезать»

Речь идёт об операциях, которые калечат животных

12 января 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить хирургические операции животным, которые не нужны им по ветеринарным показаниям и меняют их физиологию, пишет «Парламентская газета».

Ограничение не коснётся стерилизации, кастрации и некоторых других процедур. Речь идёт об операциях, которые калечат животных, например, удаление кошкам когтей вместе с когтевыми фалангами либо сухожилий, отвечающих за выпуск когтей, — такие процедуры называются, соответственно, онихэктомия и тендонэктомия («мягкие лапки»).

В пояснительной записке указали, что в России сотни клиник предлагают такие операции в качестве косметических, вводя владельцев в «заблуждение относительно их последствий».

«Авторы документа обнаружили 16 таких клиник в Москве, 21 — в Московской области, 5 — в Калининграде, 22 — в Красноярске, 18 — в Татарстане, 20 — в Алтайском крае, 14 — в Ставрополе, 4 — в Астрахани, 23 — в Ростове-на-Дону, 9 — в Пензе и по 6 — в Костроме и Краснодаре», — отмечает издание.

 

Комментарии 28

  • Вот это правильно.
    12 января, Гость   Ответить
  • Ужас, даже не знала, что такое есть! Это что за владелец, который на такое пойдет, тут точно косметикой не пахнет?
    12 января, Гость   Ответить
  • Это что за владелец, который на такое пойдет - это кому хочется живую игрушку, но чтобы она проблем не доставляла. Интересно, что они подрезают своим детям?
    12 января, Гость   Ответить
  • У кого "мебель дорогая"!
    12 января, Гость   Ответить
  • вот кому заняться то нечем. еще один зоошизнутый закон. надо просто поставить ветклиники вне закона! Запретить клиники! Песели и котейки сами разберутся как им жить. Как то разбирались же тысячи лет до....
    12 января, Гость   Ответить
  • еще один зоошизнутый закон - да что вы? А давайте вивисекцию узаконим?
    12 января, Гость   Ответить
  • Заняться нечем в Думе ? Кроме кошек нет проблем ?
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, вивисекцию --- Это что?
    12 января, Гость   Ответить
  • Держать собак и кошек в городских квартирах - это издевательство над ними, а также над соседями.
    12 января, Гость   Ответить
  • Содержать животных в неестественных условиях - это жестокое обращение, но это и "выбор из двух зол меньшее" - спасение жизни. Уничтожается среда обитания и исчезают многие виды. Переезжая из деревень в города, люди затащили животных ещё в более худшие условия и превращают их в нежизнеспособных паразитов. Совсем отупели! - "рубят лес - щепки летят" и тащат в квартиры последних жизнестойких животных: кошек-манулов, лис, рысей, волков... Настанет время когда людишки наиграются, и животные уйдут в родную стихию.
    12 января, Гость   Ответить
  • это издевательство над ними - меланхолично - а рожать десятерых на МРОТ или в двушку - не издевательство над детьми?.. Ничего не предлагаю, так, к слову. Хотя да, наши депутаты считают, что нет. Можно и больше)
    12 января, Гость   Ответить
  • Держать собак и кошек в городских квартирах - это издевательство над ними - ага, расскажите это моему коту, подобранному на улице в состоянии полутрупа. Он за дверь - ни ногой, даже если специально перед ним ее открыть. Нагулялся. А соседи вообще не в курсе того, что он существует)
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, Держать собак и кошек в городских квартирах - это издевательство над ними --- Это ОНИ Вам сказали или Вы сами придумали?)
    12 января, Гость   Ответить
  • небольшой собаке и кошке нормально в квартире - а вот заводить кучу детей в однушке это жестоко и сажать за такое издевательство над детьми
    12 января, Гость   Ответить
  • Чисто для справки: А зачем кошке в квартире когти?
    12 января, Гость   Ответить
  • Переезжая из деревень в города, люди затащили животных - мил человек, есть животные дикие, а есть одомашненные. Которых люди веками "перекраивали" под себя, и которые в природе жить уже по большей части не способны. Те же коровы, например. Да и кошки с собаками, особенно породистые. Вы же смешали в кучу вообще все.
    12 января, Гость   Ответить
  • А зачем кошке в квартире когти? - Так дело в том, что когти удаляются не отдельно, а с куском пальца. Так-то вам ногти тоже не особо нужны, давайте их удалим с первой фалангой? Животному как минимум некомфортно. Не хотите когте - возьмите когтерезку и подстригите, в чем проблема?
    12 января, Гость   Ответить
  • Всем сомневающимся зачем кошке ногти - сходите отрежьте себе фаланги с ногтями потом расскажите как оно.
    12 января, Гость   Ответить
  • Уроды те (хозяева кошек), которым в башку приходит мысль, чтобы у своего "любимца" выдрать когти......Ужас.....Пускай сначала себе попробуют, а потом посмотрела бы я пришла бы им мысль такая....
    12 января, Гость   Ответить
  • Чисто для справки: А зачем кошке в квартире когти?=========Себе попробуй!!!!
    12 января, Гость   Ответить
  • "А зачем кошке в квартире когти?" --- Гость, а вам зачем ногти? Давайте выдерем вместе с фалангами?
    12 января, Гость   Ответить
  • Когти кошке в квартире потому что Бог дал. А Человек, если не кретин, взял и сделал когтеточку, и повесил в удобном Кошке месте. И теперь Кошка делает утреннюю зарядку, упражняясь на когтеточке, а отнюдь не на диване или обоях. И все счастливы, и только дегенераты, отрезающие Кошке кончики пальцев, всё равно чем-то да недовольны. То шерсть летает, то лоток плохо пахнет...
    12 января, Гость   Ответить
  • То шерсть летает, то лоток плохо пахнет... - А не заводить кошку, если тебе лоток пахнет и шерсть летает, не судьба?) Вроде с кошками жить по закону никого не обязывали.
    12 января, Гость   Ответить
  • То шерсть летает, то лоток плохо пахнет... А не заводить кошку,.... Так я и завёл, у меня трое. Все с когтями, никого не стригу налысо и просто чаще убираю в доме :)
    12 января, Гость   Ответить
  • Так я и завёл, у меня трое. - Так я не про вас) А про тех, кто зачем-то берет кошку, которая его раздражает.
    12 января, Гость   Ответить
  • запрещающий 20 клиникам на Алтае ======= Господа, вопрос - запрещают 20 клиникам на Алтае, так таких клиник всего 20 на Алтае или только этим запрещают, а остальным можно?
    12 января, Гость   Ответить
  • Гость, а тебе ногти зачем?
    12 января, Гость   Ответить
  • так таких клиник всего 20 на Алтае - ну логично предположить, что эту, с позволения сказать, "услугу", оказывают на Алтае только 20 клиник) Остальные не идиоты.
    13 января, Гость   Ответить
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