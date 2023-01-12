В ГД рассмотрят закон, запрещающий 20 клиникам на Алтае кошкам «лапки подрезать»

Речь идёт об операциях, которые калечат животных

12 января 2023, 11:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий запретить хирургические операции животным, которые не нужны им по ветеринарным показаниям и меняют их физиологию, пишет «Парламентская газета».

Ограничение не коснётся стерилизации, кастрации и некоторых других процедур. Речь идёт об операциях, которые калечат животных, например, удаление кошкам когтей вместе с когтевыми фалангами либо сухожилий, отвечающих за выпуск когтей, — такие процедуры называются, соответственно, онихэктомия и тендонэктомия («мягкие лапки»).

В пояснительной записке указали, что в России сотни клиник предлагают такие операции в качестве косметических, вводя владельцев в «заблуждение относительно их последствий».