В мэрии Барнаула обсудили расширение Южного тракта на фоне постройки трёхуровневой развязки

В администрации Барнаула обсудили возможность расширения Южного тракта. Как сообщает пресс-центр мэрии, замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев пояснил, что вопрос стал актуальным на фоне проекта постройки трёхуровневой развязки на пересечении Южного и Змеиногорского трактов — подъезд необходимо расширить до четырёх полос.

Замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров добавил, что проектом генплана южное направление рассматривается как перспективное для развития жилищного строительства. Мэр Вячеслав Франк же подчеркнул, что с учётом активной застройки посёлка Южного расширение тракта имеет важное значение для будущего развития территории.

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Директор компании «АдалинИнвест» Рихард Фаллер отметил, что при строительстве нового микрорайона в посёлке Южном расширение данного участка дороги будет крайне актуальным, поэтому в рамках государственно-частного партнёрства готов взять на себя расходы на разработку проектно-сметной документации по расширению Южного тракта.

Сейчас профильные комитеты изучают возможность включить данный объект в региональные и федеральные программы. Отметим, что саму трёхуровневую развязку будут строить за счёт предоставленного правительством инфраструктурного кредита.