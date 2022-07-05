В нескольких районах Алтайского края из-за агрохимикатов умирают пчелы и травятся люди
На данный момент в регионе погибли 90 пчелосемей, а ещё 230 пострадали
Из-за агрохимикатов в Алтайском крае погибли 90 пчелосемей, а ещё 230 пострадали. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на председателя регионального Союза пчеловодов Сергея Тастана.
Случаи гибели пчёл зафиксировали в Косихинском, Ребрихинском, Петропавловском и Советском районах, а в Ребрихинском районе, по словам Тастана, отравление химикатами получили и люди.
Специалист заявил, что обработку проводили в ветреную погоду, что является нарушением установленных норм.
Ранее на гибель пчёл пожаловались жители Петропавловского района. Люди считают, что падёж насекомых связан с химикатами, которыми обрабатывают поля. Погибли при этом не только взрослые особи — в безжизненном состоянии находится и молодняк.