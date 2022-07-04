Пчёлы стали массово гибнуть ещё в одном алтайском селе

Жители ещё одного села в Алтайском крае могут в этом году остаться без мёда. В райцентре Петропавловского района стали массово гибнуть пчёлы, сообщает «В курсе 22».

Люди считают, что падёж насекомых связан с химикатами, которыми обрабатывают поля. Погибли при этом не только взрослые особи — в безжизненном состоянии находится и молодняк.

«Это какая же доза яда была получена насекомыми. А что с людьми? Рядом сады, огороды. Какую дозу яда получили мы? До каких пор это будет продолжаться? Почему одни спасают поля, а другие должны лишаться заработка, дохода и рисковать своим здоровьем?» — говорится в сообщении.

Согласно видео, которое было снято 1 июля, на пасеке рядом с ульями лежат кучи мёртвых пчёл. Как говорит автор ролика, лёта на пасеке нет.

Отметим, что это не первый случай массовой гибели пчёл в Петропавловском районе. Аналогичный случай накануне также зафиксировали и в селе Зелёный дол.