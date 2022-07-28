В Роспотребнадзоре не видят потребности снова вводить антиковидные меры

В Роспотребнадзоре на сегодняший день не видят необходимости повторного введения общефедеральных противоэпидемических мер по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости.

«В социальных сетях распространяется информация, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести антиковидные ограничения. Это не так. Наша позиция остается прежней. На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента России заявил, что в Кремле наблюдают тревожную динамику в ситуации с коронавирусом в России. Он отметил, что цифры заражений в РФ действительно растут.

За минувшие сутки в России выявили более 11,5 тысячи случаев коронавируса, что является максимальным показателем с середины апреля. Вчера в стране подтвердили более 9 тысяч случаев заражения.