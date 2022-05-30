В России появились четыре новых города-миллионника — Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Росстат.

Теперь в стране насчитывается 16 городов, численность населения в которых превышает 1 млн человек.

Кроме новых мегаполисов, в список также входят Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск и Волгоград.

Ранее Барнаул вошел в пятёрку российских городов по росту цен на новостройки.