В России появились четыре новых города-миллионника
Теперь в стране насчитывается 16 таких городов
30 мая 2022, 08:00, Никита Черников
В России появились четыре новых города-миллионника — Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Росстат.
Теперь в стране насчитывается 16 городов, численность населения в которых превышает 1 млн человек.
Кроме новых мегаполисов, в список также входят Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск и Волгоград.
Ранее Барнаул вошел в пятёрку российских городов по росту цен на новостройки.
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