Барнаул вошел в пятерку российских городов по росту цен на новостройки

Барнаул оказался в первой пятёрке рейтинга крупных городов, в которых средняя стоимость предложения одного квадратного метра в новостройках выросла сильнее всего. Об этом пишет РБК со ссылкой на «Авито Недвижимость».

По данным сервиса, сильнее всего за последний год «квадрат» подорожал в Краснодаре (+71,6%, до 114,1 тыс. руб.), Ростове-на-Дону (+68,7%, до 103,1 тыс. руб.) и Саратове (+60,7%, до 64,6 тыс. руб).

Столица Алтайского края разместилась на четвёртой строчке (+46,8%, до 90,8 тыс. руб.), а замыкает первую пятёрку Рязань (+46%, до 82,2 тыс. руб.).

Для сравнения: расположенный по соседству с Барнаулом Новосибирск по средней стоимости 1 кв. метра в новостройках занял 15-е место (+35,3%, до 106,5 тыс. руб.), а Москва и вовсе оказалась на 30-й строчке (+23,6%, до 295 тыс. руб.).